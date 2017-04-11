Власти ищут источник загрязнения.

В поселке Красногорский на Южном Урале из кранов побежала вода с запахом навоза.

Как сообщают местные жители, проблемы начались еще 7 апреля. 8 апреля они усугубились. В итоге местные власти по предписанию санврачей вынуждены были прекратить водоснабжение. Без ХВС осталось 30% населения поселка. Для них организовали подвоз воды.

10 апреля воду вернули, правда, с оговоркой, что ее можно использовать только в бытовых целях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Еманжелинского муниципального района, направлены обращения в министерство экологии, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Россельхознадзор. Сейчас специалисты выясняют, кто является источником загрязнения. Между тем, в соцсетях местные жители винят в проблемах с водой местный агрокомплекс "Михири-1".