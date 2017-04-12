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Отлетались: россиян предупредили о запрете чартеров в Турцию11 апреля в 08:28

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Если к этому вынудит политическая обстановка.

Росавиация предупредила авиакомпании РФ о возможном запрете чартеров в Турцию. Поводом для этого может стать "сложная внутриполитическая обстановка в стране". Этот риск необходимо учитывать при планировании летних программ, передает "Уралинформбюро".

Как подчеркивают в Ассоциации туроператоров России, пока это всего лишь предупреждение. Опасения могут быть связаны с тем, что 16 апреля в Турции пройдет референдум по поправкам в Конституцию, предполагающим введение президентской формы правления. Исход этого политического события непредсказуем. "Принимая во внимание попытку переворота в июле прошлого года, нельзя исключать, что недовольные исходом референдума противники или сторонники действующего президента Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения", - считают в АТОР.

На отношениях между странами могла сказаться и поддержка Турцией военных действий США в Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал Россию отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада, обвинив в недостаточных усилиях для восстановления мира в этой стране.

Следует напомнить, что турпоток в Турцию был остановлен в ноябре 2015 года, когда Анкара совершила атаку на российский Су-24 в Сирии. Чартеры туда возобновили только с минувшей осени.

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