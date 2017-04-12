На новую жизнь.

Программу сноса пятиэтажек, запущенную в Москве, могут распространить на всю Россию. Эту идею планируют обсудить в Совете Федерации, пишет РБК.

"В ряде регионов есть пятиэтажки, которые построили еще раньше, чем в столице. В любом случае, если для Москвы будут принимать специальный закон, надо в нем прописать положение и для регионов", - отмечает член комитета по федеративному устройству СовФеда Сергей Катанандов.

За регионы возьмутся, когда механизм реновации жилья обкатают в столице. Помимо Москвы, в России 14 городов-миллионников, где насчитывается 31,7 тысячи пятиэтажек. Больше всего их в Санкт-Петербурге (6876), а самая высокая доля в Перми - ​54,1% от всех жилых домов в городе. На втором месте по доле пятиэтажной застройки - Омск (41,9%). В Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, хрущевки занимают порядка 14% в структуре жилфонда, передает "Уралинформбюро".



По оценкам экспертов, снос пятиэтажек в регионах может обойтись в 4-9 триллионов рублей. Без федеральной поддержки реализовать эту масштабную задачу регионам не под силу.

Ранее по теме:

"Хрущевкам" приказано долго жить