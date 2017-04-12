В обход градсовета.

В Екатеринбурге тихой сапой приступили к межеванию и планировке территории в квартале улиц Степана Разина - Декабристов - Чапаева - Тверитина, где компания "Форум-групп" собирается строить жилой комплекс "Исетский парк". Соответствующий приказ 10 апреля появился на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В качестве проектировщика в приказе значится дочернее предприятие "Форум-групп" - ООО "Форум-Жилые кварталы". При этом сам проект в конце марта был внезапно и без объяснения причин исключён из повестки губернаторского градсовета, то есть процедуру обсуждения не проходил.

Как признался "Уралинформбюро" председатель градсовета Екатеринбурга и член губернаторского градсовета Михаил Вяткин, для него самого эта новость - полная неожиданность.

"Межевание по существующим правилам всегда делается уже после проекта планировки - за исключением случаев, когда оно ведётся по уже существующим в квартале объектам недвижимости, - сообщил Вяткин, - Но такое межевание не позволяет строить на участке что-то новое, более того, в своё время город уже межевал этот участок. И если новое межевание будет вестись по проекту планировки, который градсовет ещё не видел, - это явное пренебрежение мнением города. Тем более что сам губернатор недавно согласился с предложением муниципалитета выносить проекты на областной градсовет только после обсуждения их на уровне города. Если проект утвердили без рассмотрения - это очень плохо. Даже по новым правилам сначала это должна сделать межведомственная комиссия на основании заключений градсовета".

Добавим, что председатель совета директоров "Форум-групп" Олег Черепанов на прошлой неделе не попал в новый состав градсовета Екатеринбурга по причине того, что давно уже на ходит на заседания этого органа.

Проект "Исетский парк" представляет из себя жилой комплекс переменной этажности общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Ветхие дома, расположенные на участке, уже расселены застройщиком.

Сложнее обстоит дело с памятниками истории: по словам представителей "Форум-групп", непосредственно на территории планируемого строительства их нет. Зато они есть в непосредственной близости от зоны застройки. Среди них "дом Афонина" на углу улиц Чапаева и Декабристов (в нём долгие годы размещалась редакция журнала "Уральский следопыт") и усадебный комплекс, принадлежавший в XIX веке семье купцов Ошурковых.