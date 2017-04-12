Активируя "зону честности" в мозге.

Нейрофизики из Швейцарии обнаружили зону в мозге человека, которая побуждает вести себя честно, сообщает научный журнал PNAS.

В рамках исследования добровольцы играли в азартную игру: бросали кубик, а на мониторе выводилась выигрышная комбинация, при выпадении которой счастливчику выплачивали десять франков. Исследователи якобы не видели кубик, что давало простор для жульничества. Нечестные игроки часто называли выигрышные варианты, а ученые делали вид, что ничего не замечают. Во время эксперимента исследователи фиксировали активность в определенной зоне префронтальной коры. Она "включалась", когда человек принимал решение действовать честно.

Нейрофизики решили стимулировать эту зону электрическим током. Добровольцы стали гораздо честнее, правда, это не касалось самых закоренелых лжецов. Ученые связывают это с тем, что такие люди не считали жульничество чем-то постыдным.

Однако ученые надеются, что технология поможет в реабилитации преступников и снижении уровня коррупции, передает "Уралинформбюро".