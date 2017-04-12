Ученые возьмутся за лечение взяточников11 апреля в 11:53
- Текст
Активируя "зону честности" в мозге.
Нейрофизики из Швейцарии обнаружили зону в мозге человека, которая побуждает вести себя честно, сообщает научный журнал PNAS.
В рамках исследования добровольцы играли в азартную игру: бросали кубик, а на мониторе выводилась выигрышная комбинация, при выпадении которой счастливчику выплачивали десять франков. Исследователи якобы не видели кубик, что давало простор для жульничества. Нечестные игроки часто называли выигрышные варианты, а ученые делали вид, что ничего не замечают. Во время эксперимента исследователи фиксировали активность в определенной зоне префронтальной коры. Она "включалась", когда человек принимал решение действовать честно.
Нейрофизики решили стимулировать эту зону электрическим током. Добровольцы стали гораздо честнее, правда, это не касалось самых закоренелых лжецов. Ученые связывают это с тем, что такие люди не считали жульничество чем-то постыдным.
Однако ученые надеются, что технология поможет в реабилитации преступников и снижении уровня коррупции, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
11 апреля в 21:17
Полицейским готовят "визу" на отстрел демонстрантов
И взлом автомобилей.11 апреля в 20:30
В Миассе начальник поезда экстренно принял роды у пассажирки
Скорая к ней не успевала.11 апреля в 20:04
Мэр Красноуфимска ответил за смех над питерским терактом
Мол, ляпнул не подумавши.11 апреля в 19:23
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.11 апреля в 19:00
Свердловский минздрав вытащил карпинскую больницу из долговой ямы
Выделив ей более 5 миллионов.11 апреля в 18:55
Пьяный курганец забил до смерти бабушку подруги
На семейном празднике.11 апреля в 18:51
Высокие зарплаты россиянам будут только сниться
Экономика не потянет.11 апреля в 18:42
В Кольцово из таксистов выбьют деньги за парковку
Не мытьем, так катаньем.11 апреля в 18:41
В Тюмени мужчина провалился под лед
Вызволяли спасатели.11 апреля в 18:39
Свердловчанин зарезал приятеля из ревности
Пострадавший скончался в больнице.11 апреля в 18:31
Ишимца отправили за решетку до конца дней за тройное убийство
И поджог.11 апреля в 18:30
Ройзман уходит в пенсионеры
С прицелом на выборы.11 апреля в 18:20
Под покровом ночи уральцы проникнут в фильмохранилище
В рамках "Ночи музеев".11 апреля в 18:18
Ельцин-Центр с "Пятерочкой"
А Михалков-то не знает!11 апреля в 18:16
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.
Главные новости
- 11 апреля в 18:30Ройзман уходит в пенсионеры
- 11 апреля в 18:18Ельцин-Центр с "Пятерочкой"
- 11 апреля в 18:16Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
- 11 апреля в 16:45В Челябинске на чердаке нашли человеческий череп
- 11 апреля в 16:28В больнице Качканара скончался 4-летний ребенок
Аналитика
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.
Не до сирот: свердловским бюджетом заткнули дорожные ямы
На все денег не хватает.