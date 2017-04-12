За бракованный iPhone.

Пермский студент отсудил у ООО "Эппл Рус" компенсацию за бракованный смартфон - в 2,6 раза большую, чем стоимость гаджета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, молодой человек приобрел iPhone за 23 тысячи рублей, но вскоре обнаружил заводской брак: внешняя панель отошла от корпуса. Пермяк обратился в офис, где купил устройство, но там его направили в Москву, в официальное представительство компании Apple.

Студент с помощью Общества по защите прав потребителей подал иск в суд. Тот постановил взыскать с "Эппл Рус" 61 тысячу рублей, включая неустойку, моральную компенсацию и штраф.