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Мэрия Екатеринбурга раскрыла список отменяемых маршрутов11 апреля в 10:21

Коммерческих перевозчиков.

Мэрия Екатеринбурга раскрыла список маршрутов, которые будут отменены в 2017 году. В него попали автобусы №№2, 15, 20, 81, 04, 05, 05А, 010, 024, 034, 035, 052, 063, 067 и 070.

Всего до 2019 года местные власти избавятся от 114 маршрутов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро". Взамен введут всего 62 направления.

Изначально реформу, призванную создать более выгодные условия муниципальным перевозчикам, планировали провернуть с 1 июля 2017 года. После бури негодования горожан чиновники заявили о переносе транспортной "революции" на 2019 год, но только на словах - на деле переменам уже дали ход. Вместе с отменой 15 маршрутов в 2017 году будет введен и повременной тариф.

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4 комментариев из 4 | смотреть все
Алексей 11 апреля в 10:53

НЕ мытьём, так катаньем.

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Татьяна 11 апреля в 11:19

А почему нельзя жить просто , всё какие-то заморочки. Зачем слово то нарушать своё!!! Вы для народа служите, где ваша любовь к ближним, а ближние это мы все жители Екатеринбурга!!! Просто стоит удивляться вашему вниманию к людям!!!

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юлия 11 апреля в 12:11

Химмаш-то Вы за что так не любите? И 05, и 05а- оставьте!

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Lyusi 11 апреля в 14:21

С Юго-Запада итак убрали автобусные маршруты 14 и 42, сейчас еще и 070 и 052! Видимо, хотят, чтобы в Центр ходили пешком... Кварталы между Белореченской-Посадской до 8 Марта-Куйбышева вообще транспортом "не охвачены", только вкруговую с пересадками. Раз убирают маршруты, тогда пусть обустраивают тротуары по пути следования "людских потоков".

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