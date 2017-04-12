Коммерческих перевозчиков.

Мэрия Екатеринбурга раскрыла список маршрутов, которые будут отменены в 2017 году. В него попали автобусы №№2, 15, 20, 81, 04, 05, 05А, 010, 024, 034, 035, 052, 063, 067 и 070.

Всего до 2019 года местные власти избавятся от 114 маршрутов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро". Взамен введут всего 62 направления.

Изначально реформу, призванную создать более выгодные условия муниципальным перевозчикам, планировали провернуть с 1 июля 2017 года. После бури негодования горожан чиновники заявили о переносе транспортной "революции" на 2019 год, но только на словах - на деле переменам уже дали ход. Вместе с отменой 15 маршрутов в 2017 году будет введен и повременной тариф.

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