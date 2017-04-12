Традиция совместных мероприятий крепнет.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа (НТМК и КГОКе) крепнет новая спортивная традиция - проводить совместные мероприятия. Одно из самых зрелищных событий – хоккейные матчи между командами комбинатов, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

На днях в Нижнем Тагиле прошел уже второй товарищеский поединок. Болельщики заполнили весь спортивный комплекс "Президентский". В их числе игру посетили вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов, управляющий директор НТМК и КГОКа Алексей Кушнарев, а также профсоюзный лидер нижнетагильского комбината Владимир Радаев.

В первом матче, состоявшемся в августе, уверенную победу одержали тагильчане. Несколько месяцев качканарцы активно тренировались, и уже во втором поединке команды сыграли на равных. В основное время хоккейные дружины обменялись шайбами - на точный бросок Кирилла Улегина, представлявшего рельсобалочный цех НТМК, ответил горняк Дмитрий Шумихин. Судьба матча решилась в серии буллитов, удачливей в которой оказались хозяева площадки. Итоговый счет встречи – 2:1.

"Спорт объединяет. Сегодня чувство единения просто витало в зале. Все игроки – молодцы, и я переживал за каждого, за каждый буллит, потому что это наши ребята, и мы всегда будем их поддерживать. Кроме того, планируем создать единую дивизиональную команду", - заметил после матча Максим Андриасов.

По мнению Алексея Кушнарева, с предыдущей игры мастерство обеих команд выросло: "Мы будем и впредь поддерживать традицию совместных хоккейных матчей. Уже сейчас игроки начнут готовиться к следующей игре".

Лучшими игроками матча были признаны авторы забитых в основное время шайб, а также голкиперы команд - Дмитрий Мальцев (НТМК) и Роман Шалагинов (КГОК). Они получили специальные призы от профкома.

Следует отметить, что в дивизионе "Урал" реализуется программа общих спортивных и досуговых мероприятий, включающая, например, совместные лыжные гонки, а также турниры по плаванию и футболу. На 8 марта работницы КГОКа ездили на праздник на НТМК, а тагильчанки посещали Качканарский ГОК.