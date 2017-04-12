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В Нижнем Тагиле нашлась пропавшая 9-летняя школьница11 апреля в 12:05

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Живая-здоровая.

Пропавшая накануне в Нижнем Тагиле 9-летняя девочка нашлась в тот же вечер. Девочка вышла из школы-интерната №2 в 13.00 и пропала.

Гулявшего по набережной городского пруда ребенка заметили прохожие. Их смутило, что девочка гуляет одна и промочила ноги - они отвели ее в ближайшую больницу. Медики вызвали полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".

Полицейские вернули девочку законным представителям.

Ранее по теме:
В Нижнем Тагиле пропала 9-летняя девочка

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