Итоги конкурса объявят в мае.

10 апреля 2017 года в АО "Екатеринбурггаз" стартовал конкурс профессионального мастерства. В течение трех недель специальные испытания пройдет каждый слесарь компании, обслуживающей более 372 тысяч газифицированных квартир и 17 тысяч частных домов Екатеринбурга.

Традиционные весенние состязания персонала АО "Екатеринбурггаз" полностью сосредоточены на службах домовых сетей. Повестка конкурса претерпела изменения в 2016 году - в Год повышения качества технического обслуживания газового оборудования. Вместо лучших из лучших работников различных подразделений и служб свои профессиональные навыки на конкурсе оттачивают все без исключения слесари служб домовых сетей. В 2017 году генеральный директор Валерий Боровиков распорядился отправить на экзамены и руководителей – вместе с рабочими за парты учебного центра сели главные инженеры Производственных управлений, начальники служб домовых сетей, мастера бригад.

"Ежегодные соревнования позволяют подняться на ступеньку профессионального мастерства выше. В учебном центре можно смоделировать любую ситуацию и разобрать ее, потренироваться, обменяться опытом. Ваша работа начинается, как только вы заходите в дом: как общаетесь с потребителем, как проводите техническое обслуживание газового оборудования, как вас запомнят жители. Все победители конкурса будут награждены, но главная награда для вас - это безопасность в квартирах жителей Екатеринбурга, где вы проводите техническое обслуживание газового оборудования", - напутствует первых участников конкурса начальник Центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Екатеринбурггаз" Иван Саенко.

Экзаменационные билеты посвящены знанию законодательства и производственных инструкций по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Далее проводится проверка укомплектованности – наличие необходимых инструментов, средств индивидуальной защиты, удостоверений. Практическое задание включает в себя техническое обслуживание газового оборудования, обнаружение неисправности и обоснование дальнейших действий в соответствии с нормативными требованиями, составление документации. Члены жюри – руководители Производственных управлений и Центрального аварийно-диспетчерского управления, отдела охраны труда и промышленной безопасности. Они же исполняют роль потребителей газа, к которым домой приходят слесаря. Строгим сторонним взглядом помимо основного технического процесса проверки работоспособности приборов они оценивают все нюансы, включая внешний вид сотрудника, грамотность инструктажа абонента, выполнение требований охраны труда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Самое сложное - справиться со своими переживаниями. Все участники, безусловно, нервничают, и из-за этого могут потерять баллы, забыть что-нибудь, недосказать", - рассказывает журналистам Василий Веревкин. Неоднократный лауреат конкурса профмастерства АО "Екатеринбурггаз" блестяще сдал теоретические экзамены, но сейчас он болеет за весь коллектив службы домовых сетей Производственного управления-1, которую недавно возглавил. Баллы, заработанные руководителями, добавляются лучшей бригаде управления и влияют на общие результаты конкурса. Текущую рабочую неделю свое мастерство в учебном центре демонстрируют сотрудники Производственного управления-1, после чего последует персонал ПУ-2 и ПУ-3. Торжественное объявление победителей состоится в мае.