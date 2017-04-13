Обманутые дольщики Камышлова пойдут стеной на Сбербанк12 апреля в 12:24
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Они платят деньги впустую.
Обманутые дольщики Камышлова готовят несколько протестных акций в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге.
"Пока мы намерены 22 апреля провести здесь, в Камышлове, митинг у памятника Ленину. Затем уже, если нас не услышат, поедем в Екатеринбург", - рассказал "Уралинформбюро" председатель инициативной группы дольщиков Юрий Лопатин.
В столице Урала митингующие выстроятся у главного офиса Уральского банка Сбербанка РФ. Дольщики вынуждены выплачивать кредиты за жилье, которое не получили. История тянется с 2013 года. Местного бизнесмена Дмитрия Блинова уличили в двойных и тройных продажах квартир. Покупатели по договорам с застройщиком внесли порядка 50 миллионов рублей, взятых в Сбербанке. В итоге дольщики вместо жилья получили кредитное ярмо.
Вина Блинова, руководителя ЖСК "КамСтрой" и "Жилстрой-Столяриз", была доказана в суде - его приговорили лишь к 400 часам обязательных работ, которые тут же отменили по амнистии.
"На сегодняшний день судом установлен виновный, который причинил ущерб банку. Однако банк, злоупотребляя гражданским правом, продолжает взыскивать деньги с людей. А они тоже являются пострадавшим. И сейчас мы считаем себя больше пострадавшими не от действий Блинова, а от действий банка, который и сам косвенно виноват", - заявляет Юрий Лопатин.
Обманутые дольщики требуют, чтобы финансовые потери банка возмещали сам Дмитрий Блинов и сотрудники финорганизации, которые при одобрении жилищных кредитов не проверили состоятельность застройщика.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка: "Заемщики сознательно приняли на себя кредитные обязательства перед банком. По кредитным договорам граждан, связанных с Д.Блиновым, судом было вынесено положительное решение о взыскании задолженности. Заявление о пересмотре этого судебного акта, поданное одним из должников, уже рассмотрено в суде, и в его удовлетворении заемщику отказано. Банк намерен продолжать работу по взысканию просроченной задолженности с этих граждан".
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