Из экспонатов работников.

В Новом Уренгое под открытым небом работает экспозиция "Арт-мусор", посвященная Году экологии. Авторами экспонатов, сделанными из метала, проволоки, стекла и других материалов, являются работники компании "Газпром добыча Ямбург".

Работы созданы в ходе конкурса "Арт-мусор", который был организован в "Газпром добыча Ямбург" в феврале 2017 года. По его итогам первое место за скульптуру из металла "Орел" занял слесарь по ремонту технологических установок УКПГ-7 Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения занял Евгений Климин.

Второе было присуждено авторскому коллективу цеха нефтепродуктов и ингибиторов Заполярного месторождения: Владимиру Володину, Андрею Мельченко, Вячеславу Юдину, Нурсултану Женалину, Андрею Мочалову, Сергею Головне и Сергею Мещерякову. Их миньоны покорили всех массовым оптимизмом.

"Собрал творческих ребят, спрашиваю – какие есть предложения? – рассказал о рождении идеи инженер-механик цеха Андрей Мельченко. – Сначала думали оленя или пожарную машину сделать… Но хотелось чего-то повеселей. И вот появилась идея – создать миньонов по профессиям".

Бронзу конкурса взяли сразу две работы, чьи авторы трудятся в газопромысловом управлении Ямбургского месторождения. Это веселая экспозиция "Мишки на севере", созданная Эдуардом Гизулиным, Владимиром Гратило, Ильнуром Давлетовым, Надеждой Ежковой, и строгий "Страж Заполярья" Егора Сарайкина.

Следует отметить, что впервые конкурс "Искусство из мусора и отходов" прошел в ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2015 году. Работы были представлены в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств на выставке "Мусор-Арт", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

ООО "Газпром добыча Ямбург" разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, также владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовый, Тазовско-Заполярный участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" работают около 11 тысяч человек.