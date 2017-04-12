Школы закрыты на карантин.

В Челябинской области превышен недельный эпидпорог по гриппу и ОРВИ, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Также высок уровень заболеваемости в Коми и Кемеровской области. В трех регионах закрыты на карантин 15 школ.

За неделю с 3 по 9 апреля к врачам обратились 27,5 тысячи южноуральцев, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава. Среди школьников эпидпорог превышен на 24,5%, среди дошколят - на 13,6%.