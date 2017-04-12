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В Екатеринбургском зоопарке появились два новых льва11 апреля в 17:06

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Оба - самцы.

В зоопарке Екатеринбурга родились львята. Два малыша-самца появились 10 марта у пары Эрни и Эммы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Целый месяц мама держала детенышей в домике. Но сейчас они подросли, и Эмма вынесла их из укрытия.

Львята родились пятнистой окраски, однородной их шкура станет на 7-8 месяц. Пока будущие цари зверей питаются мамиными молоком, мясо они начнут пробовать через неделю. Детеныши проявляют игривый характер, но держатся поближе к маме и в случае опасности прячутся в домике.

Стоит отметить, это первое потомство у Эммы. 4-летняя львица прибыла в Екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года, здесь ее ждал 9-летний самец Эрни. Сейчас молодая мама чувствует себя хорошо, в рацион ей добавили витамины и кипяченое молоко.

Екатеринбургский зоопарк объявляет конкурс на имена для львят, свои варианты можно присылать на почту pr@ekazoo.ru с пометкой "Имена для львят".

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