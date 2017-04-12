Родители не готовы платить за безопасность.

Смертность среди детей-пассажиров на российских дорогах в январе-марте 2017 года выросла на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Зарегистрировано 80 погибших, еще 1842 ребенка пострадали.

Одна из причин – кризис, вынуждающий экономить на автокреслах и ремонте машин, приводят "Известия" мнение замглавы общественного совета при Минтрансе, президента экспертного центра "Движение без опасности" Натальи Агре. Детские удерживающие устройства подорожали до 10-15 тысяч рублей, автозапчасти с изменением курса рубля тоже подскочили в цене. Жителям регионов, где низкие зарплаты, такие расходы не по силам.

Кроме того, появляются все более мощные автомобили, и любителей прокатиться с ветерком прибавилось. А видеокамер на трассах еще не очень много.

Третий фактор - несознательность родителей. По данным опроса ВЦИОМ, у 43% респондентов, имеющих детей до 12 лет, автокресла нет и покупать его не планируется.

В целом число ДТП с участием несовершеннолетних выросло за квартал на 6,3% - до 3225 происшествий. 108 детей погибли, 3479 получили травмы, передает "Уралинформбюро".