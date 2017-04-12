Им выдали служебные квартиры.

Федеральная сетевая компания (входит в группу "Россети") вручила ключи от служебных квартир работникам филиала ФСК ЕЭС - МЭС Западной Сибири.

В список счастливчиков попали специалисты, которые отвечают за работу высоковольтных объектов, связанных с электроснабжением нефте- и газодобывающих предприятий. Среди них инженеры, электромонтеры и электрослесари подстанций 500 кВ "Демьянская", "Нелым", "Магистральная", "Святогор", подстанции 220 кВ "КС-5" и воздушных линий электропередачи.

Часть квартир будет предоставлена вахтовикам для обеспечения межсменного отдыха.

Следует отметить, что церемонии вручения ключей прошли в поселке Сентябрьский ХМАО-Югры и селе Демьянское Тюменской области. Квартиры расположены в новых жилых домах, в помещениях выполнены отделочные работы, установлена часть мебели и сантехника.

Программа обеспечения работников служебным жильем действует в ФСК ЕЭС с 2011 года. Также компания содействует улучшению жилищных условий сотрудников путем предоставления займов и компенсаций. Тем, чья трудовая деятельность связана с переездом, компенсируются затраты на аренду жилья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.