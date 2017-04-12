Москва прощается с Евтушенко11 апреля в 15:37
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Его похоронят рядом с Пастернаком.
11 апреля в Москве в Центральном Доме литераторов проходит гражданская панихида по поэту Евгению Евтушенко. Люди начали подходить к месту прощания за час до начала.
На церемонии присутствует множество известных персон, среди них скульптор Зураб Церетели, поэтесса Лариса Рубальская, поэт Олег Хлебников, председатель Союза журналистов Всеволод Богданов, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. По просьбам журналистов многие по памяти читают стихи поэта.
После церемонии кортеж с гробом отправится на кладбище в Переделкино. Евтушенко похоронят рядом с Борисом Пастернаком. В последний путь его проводят только родственники и близкие.
Москва прощается с Евгением Евтушенко. Я тоже сходила попрощалась. Спасибо ему, что был в нашей жизни, за огромное культурное наследие, что оставил после себя, за то, что жил и творил, за, то, что любил жизнь и учил других этому... Светлая память! 11 апреля 2017 г. #Москва #ЕвгенийЕвтушенко #домлитераторов #Евтушенко #поэт #поэзия #шестидесятники #Россия #СССР #стихи
Евгений Евтушенко приобрел популярность благодаря сборникам своих стихов "Третий снег", "Шоссе энтузиастов", "Обещание", "Стихи разных лет", "Яблоко" и другим. В 1963 году его номинировали на Нобелевскую премию по литературе, передает "Уралинформбюро". Поэт был награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством".
84-летний Евтушенко скончался 1 апреля в США, где жил и работал последние годы.
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