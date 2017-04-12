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Екатеринбургские подростки поставили преступный рекорд11 апреля в 15:18

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На Уралмаше.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга отмечен всплеск подростковой преступности. Если за 2016 год там было зафиксировано 10 правонарушений среди несовершеннолетних, то с начала нынешнего года - 17. Статистику озвучил замначальника городского УМВД РФ Андрей Швыдченко на заседании гордумы 11 апреля.

По мнению А.Швыдченко, острой проблемы подростковых банд в городе нет, СМИ зачастую раздувают эту тему. Он подчеркнул, что в 2016 году зарегистрировано 94 групповых преступлений несовершеннолетних – на 15% меньше, чем годом ранее. На профучете состоит 39 групп.

Горожане опасаются за свою безопасность с февраля, когда стаи агрессивных юнцов начали избивать молодых людей прямо за окнами мэрии. Об этом много пишут в соцсетях, однако мало кто обращается в полицию. Сейчас ведется уголовное расследование нескольких инцидентов, в которых пострадали, в частности, студенты техникума и школьники, передает "Уралинформбюро".

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