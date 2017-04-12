На Южном Урале ищут пропавшую школьницу11 апреля в 14:10
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Вторые сутки.
В Челябинской области разыскивают 13-летнюю девочку из Каслей. Утром 10 апреля 2017 года она ушла в школу, но там так и не появилась. В 11.00 ее видели в 100 километрах от Челябинска в кафе рядом с село Тюбук, сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Легион-СПАС".
Рост девочки – 165 сантиметров. У нее плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. На девочке была зелёная куртка, камуфлированные джинсы.
Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону: 8 951 455 13 17 или 02.
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