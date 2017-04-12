Вторые сутки.

В Челябинской области разыскивают 13-летнюю девочку из Каслей. Утром 10 апреля 2017 года она ушла в школу, но там так и не появилась. В 11.00 ее видели в 100 километрах от Челябинска в кафе рядом с село Тюбук, сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Легион-СПАС".

Рост девочки – 165 сантиметров. У нее плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. На девочке была зелёная куртка, камуфлированные джинсы.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону: 8 951 455 13 17 или 02.