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ИГ готовит новые теракты в России11 апреля в 16:40

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Информация в разработке ФСБ.

Главари запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" готовят в РФ новые теракты. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета, сообщают федеральные СМИ.

По его словам, в настоящее время поступает большой объем оперативной информации о готовящихся ИГ атаках не только в России, но и по всему миру, передает "Уралинформбюро".

Только в 2016 году в 9 российских городах было предотвращено 16 терактов, к которым причастны выходцы из стран СНГ. В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде было ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций. Основной костяк этих групп в России, по словам Бортникова, состоит из трудовых мигрантов.

Новая волна терактов прокатилась по миру в начале апреля. В России смертник нанес удар по петербургскому метро, где погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения.

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