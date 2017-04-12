В Кольцово из таксистов выбьют деньги за парковку 11 апреля в 18:42
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Не мытьем, так катаньем.
17 апреля 2017 года в аэропорту Кольцово изменятся правила въезда на парковку. Теперь за повторный въезд в течение часа им придется выложить 200 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани. Там пояснили, что нововведение позволит сократить очереди при въезде на парковку.
Раньше многие автомобилисты, чтобы не платить за парковку, заезжали туда на 15 минут (они предоставляются бесплатно), потом выезжали, делали круг и возвращались. Следующие 15 минут снова были для них бесплатными. Зачастую так поступали таксисты, которые ждали клиентов. Сейчас пассажирам, по всей видимости, придется проделать немаленький путь до такси.
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