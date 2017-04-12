Под покровом ночи уральцы проникнут в фильмохранилище11 апреля в 18:20
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В рамках "Ночи музеев".
В Свердловской области закончился прием заявок на участие в акции "Ночь музеев", которая намечена на 24 мая. В 2017 году она охватит более 100 площадок в 60 населенных пунктах, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
В списке музеи и учреждения культуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Богдановича и других городов.
Впервые акция будет проходить по двум темам. Основную – "100-летие революции 1917 года" – задал Минкульт РФ. Для любителей истории пройдут встречи с историками, выставки и лекции, реконструкции событий и спектакли. Вторая тема посвящена году экологии в России. В ее рамках гостей ждут мастер-классы по работе с природными материалами и созданию эковещей, квесты, экологические акции, пешеходные прогулки и экскурсии.
В Свердловском областном фильмофонде гостям представят программу "Уральские КиноСказы". Помимо обзорной экскурсии, намечены мастер-класс по реставрации кинопленки, уникальная фотоэкспозиция "Кинематографические места Урала" и экологическая интерактивная программа по произведениям Павла Бажова.
Отличительной особенностью областной акции в этом году станут три экскурсионных маршрута из Екатеринбурга в музеи Нижнего Тагила, Невьянска и Алапаевска. Традиционно около половины площадок примут посетителей бесплатно.
В 2016 году в рамках акции прошло более тысячи мероприятий, их посетили более 64 тысяч человек.
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