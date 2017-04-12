Выделив ей более 5 миллионов.

Проблемная больница в Карпинске получила из бюджета Свердловской области 5,6 миллиона рублей на погашение долгов. Об этом 11 апреля на заседании ЗакСо заявил министр здравоохранения Среднего Урала Игорь Трофимов.

Следует отметить, что долги медучреждения в феврале 2017 года составляли порядка 15 миллионов рублей. В больнице возникла серьезная проблема с поставками медикаментов. Руководство даже планировало закрыть дневной стационар. Долги, по словам руководства ЦГБ, возникли из-за "конкуренции" со стороны межмуниципального медицинского центра в Краснотурьинске.

Минздрав же обвинил в финансовых проблемах руководство учреждения и сменил главврача. Новым руководителем стал глава хирургического отделения больницы Евгений Штах, передает "Уралинформбюро".

Сейчас, по словам Трофимова, обеспеченность больницы медикаментами составляет 75-80%.

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