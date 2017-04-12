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Мэр Красноуфимска ответил за смех над питерским терактом11 апреля в 20:04

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Мол, ляпнул не подумавши.

Глава Красноуфимска Вадим Артемьевских объяснил, почему просил помянуть жертв петербургского теракта зажигательным смехом. По словам градоначальника, он неправильно выразил свою мысль, пишет "КП". Посыл состоял в том, что террористы не заставят людей отменять такие мероприятия, как КВН. Чиновник признал: речь следовало бы заменить минутой молчания.

Скандальный призыв мэра прозвучал со сцены фестиваля Клуба веселых и находчивых в Красноуфимске 4 апреля, день спустя после взрыва в метро. Видео попало в соцсети и разнеслось по всей стране, передает "Уралинформбюро". Пользователи тут же вспомнили бывшего детского омбудсмена Павла Астахова и его знаменитое "Как поплавали?" в адрес выживших после трагедии на Сямозере школьников.

Стоит напомнить, что теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля унес 14 жизней, свыше 60 человек пострадали. Северная столица объявляла трехдневный траур.

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