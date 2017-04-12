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Полицейским готовят "визу" на отстрел демонстрантов11 апреля в 21:17

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И взлом автомобилей.

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции.

Сейчас сотрудники МВД не имеют права стрелять по толпе. Авторы документа предлагают оговорку: "за исключением применения огнестрельного оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также административные здания органов государственной власти". Пока такие действия дозволены лишь ФСБ и Росгвардии.

Кроме того, полицейским могут разрешить вскрывать чужие машины – например, чтобы спасти оставленного в салоне ребенка или взрослого, которому стало плохо в закрытом автомобиле, либо схватить преступника.

Психически неадекватных буйных граждан, по мнению законодателей, стражи порядка должны отправлять в спецклиники сразу, не дожидаясь решения суда, а пьяных – в вытрезвители (пока их разрешено довозить лишь до больниц), передает "Уралинформбюро".

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