Безработных собираются лишить бесплатной медицины12 апреля в 18:38
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Пока прощупывается почва.
Безработные и самозанятые граждане не смогут получать бесплатные полисы ОМС. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ. Правки в федеральный закон ведомство якобы подготовило с подачи ФОМСа.
В настоящее время страховые взносы на ОМС за работающих граждан вносит работодатель. За неработающих из собственных бюджетов платят регионы. В эту категорию кроме детей, пенсионеров, студентов попадают и официально не трудоустроенные граждане. У них есть доход, но в соцфонды они не платят.
Согласно законопроекту, в бесплатном ОМС им будет отказано. Страховку "безработные" должны будут покупать за 20 тысяч рублей. Без полиса им будет доступна только скорая помощь. Чиновники уверены, нововведения позволят сэкономить бюджетные средства. Эксперты не согласны: стоимость вызова скорой варьируется от двух до шести тысяч рублей, прием терапевта по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей.
В целом в системе ОМС застрахованы 146,5 миллиона человек. Из них не платят взносы, по разным оценкам, от 8 до 12 миллионов, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что Минздрав уже поспешил опровергнуть планы по лишению безработных бесплатной медстраховки. Глава ведомства Вероника Скворцова подчеркнула, что право на медпомощь является базовым и закреплено в Конституции России.
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