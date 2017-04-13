В конце апреля.

В ночь на 22 апреля 2017 года жители Урала смогут наблюдать звездный дождь. На это время придется пик метеорного потока Лирид, сообщили "Уралинформбюро" в учебной обсерватории УрФУ.

Звездопад будет не очень мощный, отдельные вспышки появятся в районе созвездия Лиры в северо-восточной части неба. Ориентироваться лучше на яркую звезду Вегу.