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На Екатеринбург прольется звездный дождь12 апреля в 18:28

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В конце апреля.

В ночь на 22 апреля 2017 года жители Урала смогут наблюдать звездный дождь. На это время придется пик метеорного потока Лирид, сообщили "Уралинформбюро" в учебной обсерватории УрФУ.

Звездопад будет не очень мощный, отдельные вспышки появятся в районе созвездия Лиры в северо-восточной части неба. Ориентироваться лучше на яркую звезду Вегу.

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