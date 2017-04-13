Тюменского индустриального университета.

Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) совершили техническую экскурсию на Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), входящий в структуру АО "Транснефть – Сибирь".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, 5 апреля учащиеся ознакомились с основными направлениями деятельности предприятия, осмотрели литейное производство, механический цех, станки с числовым программным управлением, стенды для испытаний ремонтируемого оборудования.

Это не первое посещение производственных объектов АО "Транснефть – Сибирь" студентами. Экскурсии для учащихся ТИУ организовываются в апреле ежегодно.

Первокурсники встречаются с главными специалистами АО "Транснефть – Сибирь", второкурсники посещают Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж, учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь" Там проводится обучение по рабочим специальностям, а также переподготовка, повышение квалификации инженерного и рабочего состава.

На третьем курсе будущие специалисты нефтепроводной отрасли посещают реальное производство – линейную производственно-диспетчерскую станцию "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Все экскурсанты обучаются в университете по направлению от АО "Транснефть – Сибирь". Технические экскурсии являются одной из важных составляющих кадровой работы акционерного общества с будущими сотрудниками. Подобные мероприятия позволяют молодым специалистам быстрее адаптироваться на производстве.