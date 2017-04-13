Которые раздавали направо и налево.

Свердловчанина обязали вернуть землю в селе Кашино, незаконно отданную в аренду администрацией Сысертского городского округа. Участок площадью 1 250 квадратных метров был передан физлицу в июле 2013 года для ведения личного подсобного хозяйства.

Позже выяснилось, что чиновники нарушили Земельный кодекс РФ. На момент предоставления земли она относилась к зоне рекреационного назначения.

Прокуроры отменили постановление о передаче участка. Несмотря на это, чиновники не расторгли договор аренды. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в связи с этим был направлен иск, который суд удовлетворил 11 апреля.

Следует напомнить, что сейчас суд рассматривает уголовное дело о незаконной приватизации сотен гектаров земли в "уральской Рублевке". Бывший первый замглавы городского округа Константин Сурин обвиняется в превышении должностных полномочий. Когда разразился скандал, глава Сысертского комитета по муниципальному имуществу Елена Терентьева ушла в отставку.

Ранее "Уралинформбюро" писало о тайных механизмах приватизации сотен гектаров земли на "уральской Рублевке". Несколько лет назад МУГИСО "отписало" неразграниченные государственные земли в ведение администрации Сысертского городского округа. При этом, по некоторым данным, замглавы ведомства Артем Богачев связан с группой сысертских лендлордов, в которую входят родственники экс-министра сельского хозяйства Среднего Урала Сергея Чемезова, бывшего замначальника регионального УФСБ Владимира Шабанова и экс-главы Сысертского ГО Вадима Старкова.

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