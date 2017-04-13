С помощью него абоненты смогут узнать "возраст" счетчика.

Для клиентов Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток" стал доступен новый автоматический сервис информационно-справочной службы. Теперь для того, чтобы узнать срок поверки своего прибора учёта электроэнергии, нужно иметь под рукой номер лицевого счёта и телефон.

Шаг 1. Набрать номер информационно-справочной службы 8-800-250-60-06

Шаг 2. Дождаться приветствия. Чтобы узнать срок поверки вашего прибора учёта электроэнергии, нажать "3"

Шаг 3. Ввести номер лицевого счёта, по окончании ввода нажать "звёздочку"

Далее система выдаст дату срока госповерки вашего прибора учёта. Автоматическая услуга доступна круглосуточно и бесплатно.

"Предупреждён - значит вооружён! Новый сервис обезопасит наших клиентов от деятельности сомнительных коммерческих организаций, которые развернули деятельность на территории Тюменской области, - комментирует директор Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток" Александр Быков. - Представители коммерческих компаний (ЭнергоКонтроль, ЭнергоСервис, Электросеть) ходят по квартирам горожан и настойчиво навязывают услуги по замене прибора учёта электроэнергии. В большинстве случаев эта услуга нашим клиентам ещё не нужна, потому что срок поверки их счётчиков наступит через несколько лет. Если к вам пришли представители указанных коммерческих компаний и настоятельно предлагают заменить прибор учёта, прежде, чем принять решение, воспользуйтесь нашей новой услугой".

За "возрастом" электросчётчика необходимо следить владельцу прибора учёта самостоятельно, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Тюменьэнергосбыта - филиала АО "ЭК "Восток". Срок, по истечении которого прибор учёта становится нерасчётным, называется межповерочным интервалом и составляет от 6 до 16 лет в зависимости от типа устройства. Проще говоря, несмотря на его физическое наличие, расчеты поведутся по среднемесячному объему потребления, а спустя три месяца – по нормативу.

Напомним, что подлежит замене измерительный прибор и в том случае, если класс его точности ниже 2,0 и истек срок его использования (срок госповерки), прибор неисправен или на нём отсутствует пломба с датой о сроке госповерки.

В ЭК "Восток" подчеркивают: в любом случае перед демонтажем электросчётчика необходимо уведомить специалистов Энергосбытовой компании "Восток". Сотрудник компании снимет контрольные показания прибора учёта электроэнергии, а после установки нового прибора учёта опломбирует его и, таким образом, введёт счётчик в эксплуатацию. Пломба, установленная любой другой коммерческой компанией, считается недействительной, а счётчик электроэнергии не введённым в эксплуатацию и непринятым к расчётам.