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"Газпром добыча Ямбург" поощрил 9 лучших студентов12 апреля в 12:02

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Стипендиями в 7 500 рублей.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" состоялось заседание комиссии по назначению именных стипендий.

Было решено, что в этом семестре денежное поощрение в 7 500 рублей в месяц будут получать по три студента Тюменского индустриального университета, Томского политехнического университета и образовательного учреждения "Газпром техникум Новый Уренгой".

Прежде всего были отмечены учащиеся, имеющие высокие оценки, активно участвующие в научно-исследовательской работе, а также отличившиеся в общественной и спортивной жизни учебных заведений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, заседания комиссии по назначению именных стипендий проводятся два раза в год. При определении стипендиатов учитываются рекомендации ученых советов образовательных учреждений.

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