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В свердловские дороги "закатают" 2,3 миллиарда сверх плана12 апреля в 16:12

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Деньги остались с прошлого года.

Депутаты свердловского Заксобрания одобрили выделение дополнительных 2,3 миллиарда рублей на дороги в 2017 году.

1,3 миллиарда из них - это неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года, еще 1 миллиард пришел в дорожный фонд за счет перевыполнения плана по прошлогодним доходам.

1,3 миллиарда планируется направить на ремонт (в том числе капитальный) дорог регионального и межмуниципального значения, 0,2 миллиарда - на проектирование, строительство и реконструкцию областных трасс. 0,8 миллиарда предоставят муниципалитетам в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Перечень территорий, которые получат средства, будет утвержден постановлением правительства Среднего Урала.

Стоит добавить, что ранее между муниципалитетами распределили 3,6 миллиарда субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. С учетом последней корректировки общий объем дорожного фонда региона составляет почти 15 миллиардов рублей.

Ранее по теме:
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