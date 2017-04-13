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Россиянам приказано долго жить12 апреля в 16:38

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До 76 лет.

Минздраву РФ поставили задачу увеличить продолжительность жизни населения до 76 лет. Причем в здравии россияне должны оставаться до 66 лет. Таких показателей, по указанию главы кабмина Дмитрия Медведева, чиновники должны достичь к 2025 году.

Младенческую смертность в РФ планируется снизить до 4,5 случаев на 1 тысячу родившихся живыми, трудоспособных граждан - до 380 на 100 тысяч населения, от болезней системы кровообращения - до 500 случаев на 100 тысяч, от новообразований - до 185 случаев, передает "Уралинформбюро".

Сейчас продолжительность жизни в России немногим более 70 лет, тогда как у лидирующих по этому показателю стран, например, в Японии переваливает за 80.

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