В Екатеринбурге расчищают место для уральского "Эрмитажа"12 апреля в 18:31
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На эти цели предусмотрено почти 22 миллиона.
В Екатеринбурге начали готовить площадку под строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Для этого будут снесены двухэтажное фондохранилище Музея ИЗО, электроподстанция и складские помещения, расположенные на улице Вайнера, 11 и 16 "б".
Заявка на проведение необходимых работ в 2017 году размещена на сайте госзакупок. Их стоимость оценивается в 21,92 миллиона рублей, заказчиком выступает управление капстроительства Екатеринбурга. Аукцион состоится 5 мая. Генпроектировщиком проекта "Эрмитаж-Урал" значится компания "Атомстройкомплекс".
По словам директора Екатеринбургского Музея изобразительных искусств по общим вопросам Елены Ананьевой, планы по строительству уральского "Эрмитажа" никак не угрожают нынешнему архитектурному облику музея. Просто рядом с существующим зданием по Вайнера, 11, которое сохранят в первозданном виде, вырастет современный пристрой с главным входом.
"Сейчас вход очень неудобный, особенно для инвалидов, и очень маленькое фойе. В новом пристрое фойе планируется гораздо более просторное – в виде высокого, хорошо освещенного атриума – и будет оборудовано эскалатором", - отметила Елена Ананьева в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".
По плану разработчиков проекта, "Эрмитаж-Урал" разместится в двух зданиях: сам культурно-просветительский центр на Вайнера, 11, а фондохранилище – на Вайнера, 16. Общая площадь центра составит 6,5 тысячи квадратных метров. Проект прошел госэкспертизу летом 2016 года.
Общий вид будущего центра "Эрмитаж-Урал"
Так будет выглядеть новое фондохранилище
В целом на создание культурно-просветительского центра требуется порядка 600 миллионов рублей. Около 300 миллионов намечено выделить из федерального бюджета.
Следует отметить, что уральскую столицу не случайно выбрали для открытия представительства Эрмитажа. В годы Великой Отечественной войны картинная галерея на Вайнера, 11 в условиях строжайшей секретности хранила 1 миллион 180 тысяч предметов из его фондов.
Иллюстрации предоставлены Екатеринбургским Музеем ИЗО
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