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В Санкт-Петербурге скончался пострадавший при теракте в метро12 апреля в 15:17

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Число жертв выросло до 15 человек.

В Военно-Медицинской академии Санкт-Петербурга скончался один из пострадавших при взрыве в метрополитене. Таким образом число жертв теракта увеличилось до 15 человек, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной.

Смертник взорвал бомбу в петербургском метро днем 3 апреля, на месте погибли 14 человек, еще полсотни получили ранения, передает "Уралинформбюро".

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