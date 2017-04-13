Число жертв выросло до 15 человек.

В Военно-Медицинской академии Санкт-Петербурга скончался один из пострадавших при взрыве в метрополитене. Таким образом число жертв теракта увеличилось до 15 человек, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной.

Смертник взорвал бомбу в петербургском метро днем 3 апреля, на месте погибли 14 человек, еще полсотни получили ранения, передает "Уралинформбюро".