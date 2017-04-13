Творческому тандему.

В Ханты-Мансийска состоялось торжественное вручение юбилейной Международной литературной премии "Югра" за 2016 год. Ее организаторами являются правительство региона и банк "Открытие" (на территории Западной Сибири брендом финучреждения является Ханты-Мансийский банк).

Как сообщили "Уралинформюро" в пресс-службе финучреждения, лауреатов приветствовали губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор в регионе Дмитрий Кузьменко. Н.Комарова отметила, что за годы существования премии из книг ее лауреатов можно составить энциклопедию, куда войдут произведения народов ханты, манси, отечественных и зарубежных авторов.

"Считается, что имя "Югра" закрепилось за нашей землей после его упоминания в знаменитой "Повести временных лет". Я желаю вам творчества такой же силы, чтобы ваше слово веками использовалось на нашей замечательной земле", – подчеркнула она.

Председатель Союза писателей Югры Дмитрий Мизгулин подчеркнул, что для писателей и поэтов литературные награды – профессиональная оценка их творческой деятельности. "Мы отмечаем самые лучшие, самые полюбившиеся литературные произведения, которые влияют на общественную мысль, на душу человека, которые запомнились и понравились читателям. Сегодня эта премия уже хорошо известна не только в России, но и за рубежом".

Следует отметить, что премия "Югра" присуждается ярким отечественным и зарубежным поэтам и прозаикам, литературоведам, переводчикам и краеведам. На этот раз одним из лауреатом стал этнограф, краевед из Нижневартовска Валерий Михайловский. Он был отмечен за книги о путешествиях по Югре. Всего на счету Михайловского более 20 трудов о жизни коренных народов в верховьях Вахи, экспедициях по удаленным уголкам родного края.

Премию "Югра" снискал еще один югорский литератор – Павел Черкашин. Высокой оценки он удостоен в номинации "Поэзия".

За книгу "Чудес хочется" отмечена москвичка Елена Тулушева. Следует отметить, что Тулушева не профессиональный литератор, она работает психологом в реабилитационном центре для подростков. Герои ее рассказов – реальные люди, с каждым она работала ни один день, пытаясь понять, где истоки обрушения молодых судеб.

В номинации "Славянская книга" победа присуждена организатору благотворительных акций из Санкт-Петербурга Ираде Вовненко и польскому писателю Янушу Вишневскому, проживающему в Германии. Творческий тандем подарил миру книгу "Любовь и другие диссонансы".