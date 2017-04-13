Литературную премию "Югра" вручили за "Любовь и другие диссонансы"12 апреля в 16:28
- Текст
Творческому тандему.
В Ханты-Мансийска состоялось торжественное вручение юбилейной Международной литературной премии "Югра" за 2016 год. Ее организаторами являются правительство региона и банк "Открытие" (на территории Западной Сибири брендом финучреждения является Ханты-Мансийский банк).
Как сообщили "Уралинформюро" в пресс-службе финучреждения, лауреатов приветствовали губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор в регионе Дмитрий Кузьменко. Н.Комарова отметила, что за годы существования премии из книг ее лауреатов можно составить энциклопедию, куда войдут произведения народов ханты, манси, отечественных и зарубежных авторов.
"Считается, что имя "Югра" закрепилось за нашей землей после его упоминания в знаменитой "Повести временных лет". Я желаю вам творчества такой же силы, чтобы ваше слово веками использовалось на нашей замечательной земле", – подчеркнула она.
Председатель Союза писателей Югры Дмитрий Мизгулин подчеркнул, что для писателей и поэтов литературные награды – профессиональная оценка их творческой деятельности. "Мы отмечаем самые лучшие, самые полюбившиеся литературные произведения, которые влияют на общественную мысль, на душу человека, которые запомнились и понравились читателям. Сегодня эта премия уже хорошо известна не только в России, но и за рубежом".
Следует отметить, что премия "Югра" присуждается ярким отечественным и зарубежным поэтам и прозаикам, литературоведам, переводчикам и краеведам. На этот раз одним из лауреатом стал этнограф, краевед из Нижневартовска Валерий Михайловский. Он был отмечен за книги о путешествиях по Югре. Всего на счету Михайловского более 20 трудов о жизни коренных народов в верховьях Вахи, экспедициях по удаленным уголкам родного края.
Премию "Югра" снискал еще один югорский литератор – Павел Черкашин. Высокой оценки он удостоен в номинации "Поэзия".
За книгу "Чудес хочется" отмечена москвичка Елена Тулушева. Следует отметить, что Тулушева не профессиональный литератор, она работает психологом в реабилитационном центре для подростков. Герои ее рассказов – реальные люди, с каждым она работала ни один день, пытаясь понять, где истоки обрушения молодых судеб.
В номинации "Славянская книга" победа присуждена организатору благотворительных акций из Санкт-Петербурга Ираде Вовненко и польскому писателю Янушу Вишневскому, проживающему в Германии. Творческий тандем подарил миру книгу "Любовь и другие диссонансы".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 апреля в 20:09
Свердловские любители покера вошли в топ "азартного" рейтинга
Уральские картежники на 4 месте.12 апреля в 19:44
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют для автомобилистов
С 13 апреля.12 апреля в 19:27
Екатеринбуржец сорвал 2-милионный куш в лотерею
Но рекорд не побил.12 апреля в 19:04
Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
Закон отозван из Госдумы.12 апреля в 18:53
РЖД выпросили у государства 30 миллиардов рублей
На инвестпроекты.12 апреля в 18:38
Безработных собираются лишить бесплатной медицины
Пока прощупывается почва.12 апреля в 18:35
Циклон ударит по Свердловской области дождями и снегопадами
На уикенд.12 апреля в 18:31
В Екатеринбурге расчищают место для уральского "Эрмитажа"
На эти цели предусмотрено почти 22 миллиона.12 апреля в 18:28
На Екатеринбург прольется звездный дождь
В конце апреля.12 апреля в 18:27
Российских атомобилистов "пересадят" на новые паспорта летом
Электронные ПТС начнут оформлять с июля.12 апреля в 18:16
СКР взялся за поиски Ходорковского
Олигарха в России ждет СИЗО.12 апреля в 17:49
15-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
Школьника арестовали.12 апреля в 17:38
Южноуралец натравил питбуля на подростка
После драки.12 апреля в 17:35
На Центральном Увате добыта 5-миллионная тонна нефти
Готовится запуск еще двух месторождений.12 апреля в 17:30
Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента
Госдума дала добро.
Главные новости
- 12 апреля в 19:04Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
- 12 апреля в 17:4915-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
- 12 апреля в 15:17В Санкт-Петербурге скончался пострадавший при теракте в метро
- 12 апреля в 15:06Начальник УМВД по Екатеринбургу вырастет до руководителя главка
- 12 апреля в 14:41Екатеринбургских полицейских заподозрили в сговоре с похоронщиками
Аналитика
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.