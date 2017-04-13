Свердловчанам предложили "стучать" на делающих капремонт строителей12 апреля в 17:19
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В угоду качеству.
В первом квартале 2017 года на объектах жилфонда Свердловской области проведено 840 строительно-монтажных работ - почти в 2 раза больше аналогичных показателей прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.
Согласно отчету фонда содействия капремонту, к 1 апреля на 87 многоквартирных домах (МКД) произведен ремонт кровли, в 60 зданиях обеспечена замена систем холодного водоснабжения, в 38 - горячего водоснабжения, в 88 - электроснабжения и в 44 - систем водоотведения. В 12 домах проведена реновация систем теплоснабжения.
При этом из общего объема выполненных работ 340 уже приняты и оплачены подрядчикам. На это было потрачено около 330 миллионов рублей. Оставшиеся работы находятся в стадии комиссионной приемки.
"Хочется еще раз заострить внимание на том, что ввод любого МКД в постремонтную эксплуатацию возможен только после соответствующего решения комиссии. Качество выполненных работ для этого должно быть подтверждено не только специалистами регоператора, организациями стройконтроля и администрациями муниципалитетов, но и самими собственниками помещений", - подчеркнул недавно назначенный директором фонда Станислав Суханов.
По его словам, уральцам следует максимально активно включиться в контроль над работой подрядчиков: "Это позволит уже на начальной стадии предупредить возможные небрежность и нарушения со стороны строительных организаций, а также послужит дополнительным стимулом для своевременного выполнения ремонтных мероприятий".
Всего в 2017 году планируется обновить порядка 1500 многоквартирных домов в 82 муниципалитетах области.
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