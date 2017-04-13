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Подшефные "РН-Уватнефтегаза" готовятся к последнему звонку12 апреля в 17:17

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И непростым экзаменам.

В мае 2017 года последний звонок прозвенит для выпускников пилотного "Роснефть-класса" в тюменском поселке Туртас. В профессиональном самоопределении школьникам активно помогают нефтяники.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз", в Туртасской средней школе два нефтяных класса, а в целом по России – 105. На конкурсной основе туда принимают девятиклассников, окончивших год с хорошими результатами.

Корпоративная система непрерывного образования "Школа — вуз — предприятие" сформирована в "Роснефти" 10 лет назад. В проекте задействован Тюменский индустриальный университет, чьи сотрудники преподают ученикам профильных классов ряд дисциплин.

Стоит отметить, что партнерство вуза с ПАО "НК "Роснефть" укрепляется на протяжении последних лет. Лучшие студенты получают стипендии компании, ежегодно проходят практику на ее месторождениях. В конце 2017 года в университете планируется создать уникальную лабораторию с тренажерным комплексом для подготовки специалистов по бурению.

Кроме того, вуз организует дополнительную профессиональную подготовку для дочерних обществ "Роснефти". В 2015-2016 годах ее прошли 884 нефтяника, в том числе 18 работников "РН-Уватнефтегаза".

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