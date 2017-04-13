Электронные ПТС начнут оформлять с июля.

1 июля 2017 года в России начнут оформлять электронные паспорта на автомобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова.

Главное преимущество электронного ПТС - возможность аккумулировать достоверную информацию о машине с момента ее изготовления до момента утилизации. Все данные будут храниться в специальной электронной базе, передает "Уралинформбюро".

Старые бумажные паспорта автовладельцев менять не заставят. Они будут действительны на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства.

Оформлением электронных паспортов займутся производители или их уполномоченные представители. Стоимость услуги составит 600 рублей. Сейчас бумажный документ обходится в 800 рублей.