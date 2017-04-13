В будни и праздники.

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", развивает диалог с представителями коренных народов Севера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, нефтяники в течение нескольких лет оказывают аборигенам поддержку, закупая для них транспорт и топливо, спонсируя праздничные мероприятия.

Так, к Новому году две семьи из деревни Тямкино получили по снегоходу. А в марте на Усть-Тегусском месторождении прошла первая ярмарка товаров тундровиков. 12 семей привезли рыбу, мясо, ягоды, орехи, оленьи шкуры. Продукция была проверена специалистом Тобольского ветцентра. За два часа вахтовики "Уватнефтегаза" и сотрудники подрядных организаций буквально опустошили прилавки.

Затем состоялся круглый стол с руководством ООО "РН-Уватнефтегаз" и Уватского района. Обсуждали порядок оформления пропусков на зимние дороги, деятельность компаний-подрядчиков на охотничьих угодьях, антиалкогольную политику нефтяников. Все стороны сошлись во мнении, что для эффективного решения проблем такие встречи необходимо продолжать.