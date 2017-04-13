×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Циклон ударит по Свердловской области дождями и снегопадами12 апреля в 18:35

  • Текст

На уикенд.

В грядущие выходные на Средний Урал вернутся заморозки и снег. Всему виной - юго-западный циклон, который будет проходить через территорию УрФО, сообщили "Уралинформбюро" в ФГБУ "Уральское УГМС".

"В субботу в его зону попадут преимущественно западные районы Свердловской области, весь Пермский край и Челябинская область. В воскресенье, 16 апреля, дожди пройдут на всей территории Свердловской, Курганской областей. На севере и в горной зоне Свердловской области, а также в Пермском крае вероятны осадки в виде мокрого снега", - отмечают синоптики.

Пиком похолодания на Среднем Урале станет ночь на 17 апреля – температура воздуха опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до плюс 1-5 градусов. Однако похолодание не будет продолжительным – потеплеет уже к середине следующей недели, обнадеживают метеорологи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×