На уикенд.

В грядущие выходные на Средний Урал вернутся заморозки и снег. Всему виной - юго-западный циклон, который будет проходить через территорию УрФО, сообщили "Уралинформбюро" в ФГБУ "Уральское УГМС".

"В субботу в его зону попадут преимущественно западные районы Свердловской области, весь Пермский край и Челябинская область. В воскресенье, 16 апреля, дожди пройдут на всей территории Свердловской, Курганской областей. На севере и в горной зоне Свердловской области, а также в Пермском крае вероятны осадки в виде мокрого снега", - отмечают синоптики.

Пиком похолодания на Среднем Урале станет ночь на 17 апреля – температура воздуха опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до плюс 1-5 градусов. Однако похолодание не будет продолжительным – потеплеет уже к середине следующей недели, обнадеживают метеорологи.