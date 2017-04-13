Закон отозван из Госдумы.

Авторы законопроекта о расширении полномочий сотрудников полиции отозвали его из Госдумы, передает "Уралинформбюро".

Поправки давали сотрудникам полиции право вскрывать автомобили без согласия владельца, а также применять оружие в местах массового скопления людей для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные объекты и административные здания органов госвласти.

Как выяснилось на заседании Госдумы, проходившем 12 апреля, авторы не согласовали свою инициативу во фракции "Единая Россия". Поэтому, по словам вице-спикера нижней палаты парламента Сергея Неверова, "медведи" бы все равно не поддержали этот проект.

"Инициативы, которые затрагивают большое количество людей, какие-то другие вопросы, конечно, должны обсуждаться перед внесением на фракции. Поэтому мы, естественно, не поддерживаем подобные действия наших коллег и им по этому поводу уже сделано замечание", - цитирует депутата ТАСС.

Впрочем, вряд ли документ отложат в долгий ящик – после обсуждения с депутатами фракции он вновь поступит на рассмотрение Госдумы, но, возможно, в скорректированном виде.