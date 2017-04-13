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Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют для автомобилистов12 апреля в 19:44

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С 13 апреля.

В Екатеринбурге до середины июля перекроют движение по улице Татищева. Грядущее ограничение связано с работами по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Закрытие будет проходить в 2 этапа. С 13 апреля по 10 июля автомобилистам придется объезжать отрезок Татищева от Токарей до Мельникова. С 1 мая не получится вообще проехать через перекресток Татищева-Мельникова – движение транспорта на пересечении улиц будет закрыто полностью.

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