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Свердловские любители покера вошли в топ "азартного" рейтинга12 апреля в 20:09

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Уральские картежники на 4 месте.

Жители Среднего Урала вошли в топ-5 самых страстных любителей покера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе развлекательного комплекса "Сочи Казино и Курорт".

Свердловчане массово отметились на турнирах по запрещенной в большей части России карточной игре в январе-марте 2017 года. За этот период в официальную игорную зону в Краснодарском крае представители Среднего Урала наведались свыше 400 раз.

Первое место рейтинга заняли жители Москвы и Московской области, второе – местные кубанцы, третье – картежники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Свердловская область на четвертой строчке списка.

В первую десятку вошел еще один уральский регион – Челябинская область на восьмом месте.

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