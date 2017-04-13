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За неуплату пенсионных взносов будут сажать на 7 летСегодня в 08:39

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Минтруд проголосовал за.

Минтруд РФ поддержал введение уголовной ответственности за неуплату страховых взносов. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин. Инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов может быть введена до конца июля. Работодателям, избегающим платежей в ПФР и другие госфонлы, будет грозить до 7 лет заключения или до 2 миллионов рублей штрафа.

Следует напомнить, что проект поправок в закон был принят в первом чтении в начале 2016 года, после чего дорабатывался. Одобрить его планируется до конца весенней сессии Госдумы, передает "Уралинормбюро".

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