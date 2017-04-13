Чтобы вернуться.

В самый большой фонтан Треви в столице Италии набросали 1,4 миллиона евро, передает "Уралинформбюро". Столь внушительный годовой "доход" обеспечили туристы, кидающие в фонтан монетки, чтобы вернуться в Рим. Для сравнения: Национальный римский музей за год заработал лишь 1,1 миллиона евро.

Деньги из фонтана решено направить на благотворительность в международную католическую организацию Caritas. Это обеспечит работу бесплатного супермаркета для бедных, столовых и убежищ для нищих, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.