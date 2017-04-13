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В России установят слежку за отсидевшими террористамиСегодня в 17:37

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Для профилактики рецидивов.

Правительство РФ предлагает расширить круг лиц, попадающих под обязательный административный надзор после выхода из тюрьмы. Эта мера коснется осужденных за терроризм и экстремизм, а также тех, кто покушался на жизнь чиновника, полицейского, следователя или судьи, пишут "Известия".

Инициаторы законопроекта - МВД и Минюст - приводят веский аргумент: "около 70% освободившихся сторонников радикальных структур принимают участие в экстремистских акциях". Кроме того, указывается на рост количества таких преступлений, передает "Уралинформбюро".

Законопроект будет вынесен на пленарное заседание до майских праздников.

Сейчас надзор предусматривается в отношении рецидивистов, а также осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против несовершеннолетнних.

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