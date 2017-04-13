На их ликвидацию денег нет.

Минстрой России отказался от идеи сноса в регионах хрущевок - пятиэтажки ликвидируют только в Москве. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Между тем в столице подсчитали, что стоимость капремонта хрущевок сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов. В течение 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысячи пятиэтажек, где живут около 1,6 миллиона человек. Затраты предварительно оцениваются в 3,5 триллиона рублей.

Помимо Москвы, в России 14 городов-миллионников, где насчитывается 31,7 тысячи пятиэтажек. Больше всего их в Санкт-Петербурге (6876), а самая высокая доля в Перми - ​54,1% от всех жилых домов в городе. На втором месте по доле пятиэтажной застройки - Омск (41,9%). В Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, хрущевки занимают порядка 14% в структуре жилфонда.

Как выяснило ранее "Уралинформбюро" у экспертов, идея сноса хрущевок в регионах сегодня практически не реализуема - разобраться бы с ветхим и аварийным жильем. На снос пятиэтажек 60-х годов требуется не менее 15 миллиардов рублей. Между тем амортизация хрущевок, которые возводили за 3-5 месяцев, настолько высока, что, по мнению ректора УрГАХУ Сергея Постникова, они очень скоро будут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья горожан.