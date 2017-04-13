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Выпить и закусить: ученые создали съедобную бутылкуСегодня в 12:05

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Стоимостью 1 рубль.

Британские инженеры создали уникальную съедобную емкость для воды. Такие бутылки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды, сообщает производитель Fasct Company.

Инновационные емкости похожи на небольшие пузыри, которые создают методом гелеобразования из бурых водорослей. Инженеры придумали их еще в 2014 году, но массовое производство стартует только в этом году. В продажу они поступят в конце 2017 года. Предположительная цена - около двух центов (примерно один рубль), передает "Уралинформбюро".

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