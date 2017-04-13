Мужчине не было 30.

В челябинской школе №28 скончался молодой преподаватель физкультуры. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Школьники пишут, что учителю стало плохо прямо во время уроков. Мужчине было 28 лет, у него осталась жена и двое детей.

В полиции произошедшее не комментируют – отправляют в следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области "Уралинформбюро" сообщили, что материалы по данному инциденту к ним пока не поступили.